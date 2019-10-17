Зачем погибших детей делают «пьяными»

Аналитики издания «Взгляд» выдвинули свою версию, почему погибшие в ДТП дети по заключению судмедэкспертов оказываются «пьяны» на момент происшествия. По мнению журналистов, выводы специалистов помогают виновному в аварии водителю шантажировать родителей скончавшегося ребёнка.

Поводом для рассуждения стали два похожих случая. Первый, как ранее сообщал «Рамблер», произошёл в 2017 году в подмосковной Балашихе . Шестилетний Алёша Шимко был сбит во дворе дома. В крови погибшего мальчика нашли 2,7 промилле этилового спирта. Заключение судебно-медицинского эксперта о смерти ребенка вызвало широкий общественный резонанс. В результате виновная в смерти ребёнка водитель Ольга Алисова была приговорена к трём годам колонии поселения, а проводивший экспертизу Михаил Клейменов получил 10 месяцев исправительных работ и впоследствии был освобождён от наказания за истечением срока давности.

Второй инцидент произошёл 13 июля 2019 года в селе Буйское Кировской области, где в результате аварии также погиб шестилетний мальчик. Экспертиза обнаружила в крови ребенка 0,51 промилле этанола. У специалиста, проводившего исследование Сергея Насонова есть две версии, откуда в крови ребёнка появился алкоголь: по одной — ребёнок «что-то хлебнул», по другой — этанол появился в биоматериале естественным путём. В настоящее время расследование происшествия контролирует руководство Следственного комитета

Аналитики «Взгляда» допускают, что в обоих случаях имеет место фальсификация результатов экспертиз. Однако, журналисты отмечают, что заключение специалистов в этих случаях никак не влияет на квалификацию дела в отношении водителей. Скорее всего выводы судмедэкспертов используются как метод давления на родителей погибших детей.

«Исходя из того, что потерпевшие не сильны в юридической казуистике, они легко могли поверить в то, что обнаружение в крови этанола повлияет на состав предполагаемого преступления и что дело из-за этого развалится в суде», — говорится в статье.

При этом информация о «пьяных» детях может быть учтена судом при назначении возмещения ущерба, размер которого в результате может оказаться значительно меньше, чем требовали потерпевшие.

Наконец, заключение экспертов можно рассматривать как средство шантажа родителей, поскольку «пьяные» дети в семье — повод для лишения родительских прав.