Два пилота погибли при катастрофе Су-30 в Венесуэле

Бригадный генерал и капитан погибли при крушении истребителя в Венесуэле

Самолет Су-30MK2 взорвался и разбился при взлете с авиабазы капитана Мануэля Риоса в Эль-Сомбреро в штате Гуарико в Венесуэле. Оба пилота погибли.

Как пишет издание Сontextodiario, истребитель взорвался во время полета. Стало известно, что погибли бригадный генерал Рауль Маркес Морильо и капитан Несмар Салазар. О причинах крушения не сообщается.

Генерал Вирджилио Маркес был командиром военно-воздушной базы капитана Мануэля Риоса, в течение многих лет он командовал охотничьей группой № 11 «Дьяволы». Кроме того, как отмечается, он был пилотом OV 10 Bronco и квалифицированным летчиком на F16. Маркес ездил в Россию, чтобы тренироваться на Су-30.