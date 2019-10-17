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Два пилота погибли при катастрофе Су-30 в Венесуэле 

ТК «Звезда»
Два пилота погибли при катастрофе Су-30 в Венесуэле
Фото: ConflictsW, Twitter
Бригадный генерал и капитан погибли при крушении истребителя в Венесуэле.
Самолет Су-30MK2 взорвался и разбился при взлете с авиабазы капитана Мануэля Риоса в Эль-Сомбреро в штате Гуарико в Венесуэле. Оба пилота погибли.
Как пишет издание Сontextodiario, истребитель взорвался во время полета. Стало известно, что погибли бригадный генерал Рауль Маркес Морильо и капитан Несмар Салазар. О причинах крушения не сообщается.
Генерал Вирджилио Маркес был командиром военно-воздушной базы капитана Мануэля Риоса, в течение многих лет он командовал охотничьей группой № 11 «Дьяволы». Кроме того, как отмечается, он был пилотом OV 10 Bronco и квалифицированным летчиком на F16. Маркес ездил в Россию, чтобы тренироваться на Су-30.
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Происшествия , Армия , Венесуэла
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