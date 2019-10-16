Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фигуранты дела о педофилии приговорены в Белоруссии к 20 годам колонии 

РИА Новости 1 час назад
Белорусский суд решил судьбу трех педофилов
Фото: РИА Новости
Суд в Белоруссии назначил троим фигурантам резонансного уголовного дела о педофилии наказание в виде 20 лет лишения свободы каждому, сообщила в среду пресс-служба МВД республики.
По данным следствия, в 2015 году фигурант познакомился с двумя сестрами из Новополоцка, каждая из них воспитывала дочь. Девочкам на тот момент было 2 и 4 года. В 2016 году обвиняемый предложил женщинам за деньги предоставлять своих детей для участия в съемках порнографических видеороликов. С 2015 года по 2018 год мужчина изготовил несколько десятков видеороликов порнографического содержания с участием детей, он также причастен к совершению преступлений против половой неприкосновенности в отношении трех несовершеннолетних девочек, одна из них — жительница Украины.
"Суд Ушачского района Витебской области постановил приговор жителю Минска и двум сестрам из Новополоцка — фигурантам резонансного уголовного дела о педофилии. Суд признал мужчину и двух женщин виновными в инкриминируемых им преступлениях и назначил максимально возможное в этом случае наказание: каждый из фигурантов получил по 20 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в руках оперативников оказались фотографии и видеоролики со сценами сексуального насилия над двумя маленькими девочками.
В ходе расследования выяснилось, что изготовитель этих материалов "в течение длительного времени, тщательно скрываясь, совершал преступления против половой неприкосновенности детей, изготавливал и продавал материалы порнографического характера с изображением малолетних, занимался торговлей детьми", — добавили в пресс-службе.
По данным ведомства, осужденные имеют право обжаловать приговор в течение десяти суток со дня его оглашения.
Я больше не могу: звезда Playboy идет в президенты страны
Последние новости
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Подаренные Путиным кречеты арабским шейхам считаются "бриллиантом" Подаренные Путиным кречеты арабским шейхам считаются "бриллиантом" Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне
Комментарии
Происшествия , Криминал , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пойманные в Северодвинске дипломаты США запутывали следы
Пойманные в Северодвинске дипломаты США запутывали следы71
Названа дата визита Эрдогана в Россию
Названа дата визита Эрдогана в Россию26
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США123
Трамп назвал игрой в песочнице помощь РФ Сирии
Трамп назвал игрой в песочнице помощь РФ Сирии248
Пока вы не уснули: РФ ответила на требования Киева
Пока вы не уснули: РФ ответила на требования Киева85
Видео
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
03:05
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
Политика
Путин назвал новую задачу для ОПК
03:33
Путин назвал новую задачу для ОПК
Армия Политика
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
01:18
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
Политика
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
00:47
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
Политика
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
01:03
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
Кавказ Политика
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
00:46
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
В мире Украина
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
03:02
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
В мире
Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ
09:22
Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ
Общество
Военных атташе США задержали в Северодвинске
03:05
Военных атташе США задержали в Северодвинске
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение