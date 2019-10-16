Тетю «пьяного мальчика» удивила экспертиза

Родственница сбитого под Кировом 6-летнего мальчика назвала «непостижимыми» результаты экспертизы, показавшей наличие в крови ребенка 0,51 промилле алкоголя.

«Говорят вот про этот алкоголь. Шестилетний мальчик, ну сколько он весит? А если бы даже я выпила сто граммов алкоголя, как показала экспертиза, так я и то бы опьянела. А тут пишут — 0,51 промилле — это же почти сто граммов», — приводит RT слова родственницы.

Она рассказала, что родители погибшего ребенка были в шоке, когда узнали результаты экспертизы.

По ее словам, мальчик был очень общительным, ходил в детский сад, где у него было много друзей.

Женщина отметила, что это не первый случай, когда эксперты находят алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка.