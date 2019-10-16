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Тетю «пьяного мальчика» удивила экспертиза 

Рамблер 14 минут назад
Тетю «пьяного мальчика» удивила экспертиза
Фото: argumenti.ru
Родственница сбитого под Кировом 6-летнего мальчика назвала «непостижимыми» результаты экспертизы, показавшей наличие в крови ребенка 0,51 промилле алкоголя.
«Говорят вот про этот алкоголь. Шестилетний мальчик, ну сколько он весит? А если бы даже я выпила сто граммов алкоголя, как показала экспертиза, так я и то бы опьянела. А тут пишут — 0,51 промилле — это же почти сто граммов», — приводит RT слова родственницы.
Она рассказала, что родители погибшего ребенка были в шоке, когда узнали результаты экспертизы.
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По ее словам, мальчик был очень общительным, ходил в детский сад, где у него было много друзей.
Женщина отметила, что это не первый случай, когда эксперты находят алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка.
В июле в Кировской области был насмерть сбит автомобилем 6-летний мальчик, который выехал на велосипеде на проселочную дорогу. За рулем автомобиля находился действующий сотрудник полиции — оперативный дежурный дежурной части ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский». После получения результатов экспертизы глава СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль.
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Комментарии13
Происшествия , Александр Бастрыкин , СКР , Киров
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