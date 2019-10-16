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Задержан замглавы администрации Тамбовской области 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 35 минут назад
Задержан замглавы администрации Тамбовской области
Фото: РИА Новости
В Тамбове задержали замглавы администрации Тамбовской области Глеба Чулкова, сообщил источник.
По предварительным данным, Чулкова задержали в среду около здания администрации, обвинения ему пока не предъявлены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Официальных подтверждений этой информации от правоохранительных органов пока нет.
Чулков также с 2004 года занимает пост председателя комитета по управлению имуществом области.
Ранее глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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Происшествия , Криминал , Игорь Зюзин , Глеб Чулков , МВД , Интерфакс , Тамбов , Тамбовская Область
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