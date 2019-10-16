Задержан замглавы администрации Тамбовской области

По предварительным данным, Чулкова задержали в среду около здания администрации, обвинения ему пока не предъявлены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Официальных подтверждений этой информации от правоохранительных органов пока нет.

Чулков также с 2004 года занимает пост председателя комитета по управлению имуществом области.