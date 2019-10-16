Таксист напал на пассажира в центре Москвы

Водитель автомобиля такси в Пресненском районе столицы нанес ножевое ранение пассажиру и ограбил его, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.
«По предварительной информации, водитель такси марки Skoda в районе д. 10 по ул. Тестовская ранил пассажира ножом, отобрал у жертвы деньги и скрылся. Объявлен план «Перехват». Пострадавший передан медикам», — пояснили в пресс-службе.
В свою очередь источник Агентства «Москва» в правоохранительных органах уточнил, что сумма ущерба составила 3 тыс. евро.