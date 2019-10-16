В Дагестане растет число заболевших сибирской язвой

Число заболевших сибирской язвой в Дагестане возросло до пяти

Количество госпитализированных с сибирской язвой в Дагестане увеличилось до пяти человек, рассказал РИА Новости представитель регионального минздрава

«Госпитализировано на сегодняшний день пять человек, у четырех диагноз подтвержден, еще одна женщина с подозрением заражения сибирской язвой находится под наблюдением», — уточнил собеседник.

Доставленные в больницу пациенты в настоящий момент находятся под наблюдением врачей. Недавно в министерстве здравоохранения заявляли, что причиной заражения стал контакт людей с больным животным, убитым без предварительного ветеринарного контроля в личном подсобном хозяйстве.

Сибирская язва является острой инфекционной болезнью животных и человека, которая характеризуется септицемией, поражением кожи, кишечника, легких, миндалин. Болезнь протекает у людей в карбункулезной форме. Прогноз во многом определяется формой заболевания, в целом считается условно неблагоприятным и не исключается летальный исход даже при своевременном лечении.

Ранее в Казахстане четыре человека заболели сибирской язвой. Диагноз был подтвержден анализами и внешними проявлениями инфекции.