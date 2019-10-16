В Британии поймали воров золотого унитаза

В Британии поймали подозреваемых в краже золотого унитаза

По данным регионального полицейского управления задержаны трое — это двое мужчин и одна женщина, все уроженцы Оксфорда.

Других подробностей не приводится. Удалось ли найти и вернуть золотой унитаз, неясно.

В середине сентября из Бленхеймского дворца в графстве Оксфордшир украли унитаз, изготовленный из 18-каратного золота итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом. Он стоял во дворце в качестве инсталляции на художественной экспозиции, им можно было воспользоваться. В дневное время музейный охранник дежурил рядом за дверью туалета, но кража произошла ночью. При этом, так как унитаз был подключён к канализации, дворец затопило. Стоимость унитаза — около шести миллионов долларов.