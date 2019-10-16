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В Британии поймали подозреваемых в краже золотого унитаза 

Говорит Москва + ещё 1 29 минут назад
В Британии поймали воров золотого унитаза
Фото: globallookpress.com
По данным регионального полицейского управления задержаны трое — это двое мужчин и одна женщина, все уроженцы Оксфорда.
Других подробностей не приводится. Удалось ли найти и вернуть золотой унитаз, неясно.
В середине сентября из Бленхеймского дворца в графстве Оксфордшир украли унитаз, изготовленный из 18-каратного золота итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом. Он стоял во дворце в качестве инсталляции на художественной экспозиции, им можно было воспользоваться. В дневное время музейный охранник дежурил рядом за дверью туалета, но кража произошла ночью. При этом, так как унитаз был подключён к канализации, дворец затопило. Стоимость унитаза — около шести миллионов долларов.
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