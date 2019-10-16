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На Кубани три человека отравились угарным газом 

РИА Новости 1 час назад
На Кубани три человека отравились угарным газом
Фото: РИА Новости
Три человека отравились угарным газом в Усть-Лабинске, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
"Сегодня… в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из домов на улице Красной города Усть-Лабинска тел трех местных жителей в возрасте от 44 до 49 лет с признаками отравления угарным газом. По данному факту… организована доследственная проверка", — информирует пресс-служба СУСК.
По предварительным данным, в доме проживали мужчина и женщина. Утром к ним пришла знакомая, в это время во дворе рабочие устанавливали навес, и один из работников, зайдя в дом, обнаружил хозяев и гостью без признаков жизни и почувствовали запах угарного газа. При осмотре тел погибших каких-либо насильственных повреждений не обнаружено.
"Предварительной причиной их смерти явилось отравление угарным газом. В ходе осмотра места происшествия установлено, что домовладение отапливалось при помощи газовой печи. В качестве одной из возможных версий произошедшего следствие рассматривает нарушение правил эксплуатации печи", — отмечает пресс-служба ведомства.
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Происшествия , СКР , МВД , Краснодарский Край , Усть-Лабинск
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