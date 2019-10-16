Россиянки подрались в магазине из-за торта

В курганском магазине женщины подрались из-за тортов

В курганском магазине «Сдобушка» женщины подрались из-за тортов и пирожных, размещаемых на полках мерчандайзерами. Запись о произошедшем была опубликована сегодня в сообществе «Типичный Курган» Еленой Селковой от первого лица.

«У меня просто шок от произошедшего! Я работаю мерчандайзером в «Сдобушке» была занята размещением на полки тортов и пирожных, никого не трогала. Каждому производителю отведено своё место для продукции. Случалось, конечно, и такое, что с утра приходила на работу, а на моих полках была размещена продукция конкурентов, я их сдвигала и делала свою работу. Так вот, это был обычный день. Я пришла утром, мои полки были заняты тортами «Славянки», я убрала их вниз и сделала конкурентам замечание, в ответ меня обматерили, схватили за волосы и с силой ударили о металлическую стойку», — рассказала о произошедшем с ней девушка в сообществе «Типичный Курган» социальной сети «Вконтакте».

Нападавшие девушки имеют внешность славянской национальности, пострадавшая указывает на то, что их не могли оттащить 15 минут, женщины рвали на ней волосы, расцарапали лицо, швырнули на пол и стали пинать ногами. Елена Селкова обратилась по факту произошедшего в полицию, сняла побои в больнице.

«Сейчас мне ещё поступают и звонки с угрозами, чтобы я забрала заявление из полиции», — дополнила пострадавшая девушка.