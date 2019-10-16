Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В курганском магазине женщины подрались из-за тортов 

Уральский меридиан 4 часа назад
Россиянки подрались в магазине из-за торта
Фото: РИА Новости
В курганском магазине «Сдобушка» женщины подрались из-за тортов и пирожных, размещаемых на полках мерчандайзерами. Запись о произошедшем была опубликована сегодня в сообществе «Типичный Курган» Еленой Селковой от первого лица.
«У меня просто шок от произошедшего! Я работаю мерчандайзером в «Сдобушке» была занята размещением на полки тортов и пирожных, никого не трогала. Каждому производителю отведено своё место для продукции. Случалось, конечно, и такое, что с утра приходила на работу, а на моих полках была размещена продукция конкурентов, я их сдвигала и делала свою работу. Так вот, это был обычный день. Я пришла утром, мои полки были заняты тортами «Славянки», я убрала их вниз и сделала конкурентам замечание, в ответ меня обматерили, схватили за волосы и с силой ударили о металлическую стойку», — рассказала о произошедшем с ней девушка в сообществе «Типичный Курган» социальной сети «Вконтакте».
Нападавшие девушки имеют внешность славянской национальности, пострадавшая указывает на то, что их не могли оттащить 15 минут, женщины рвали на ней волосы, расцарапали лицо, швырнули на пол и стали пинать ногами. Елена Селкова обратилась по факту произошедшего в полицию, сняла побои в больнице.
«Сейчас мне ещё поступают и звонки с угрозами, чтобы я забрала заявление из полиции», — дополнила пострадавшая девушка.
ИА «Уральский меридиан» направило в УМВД России по Курганской области запрос с просьбой прокомментировать произошедший сегодня инцидент между женщинами, а также пояснить процессуальный статус её заявления.
Я больше не могу: звезда Playboy идет в президенты страны
Уральский меридиан: последние новости
В машине пропавшей екатеринбурженки нашли следы крови В машине пропавшей екатеринбурженки нашли следы крови В Екатеринбурге молодая девушка уехала продавать машину и пропала В Екатеринбурге молодая девушка уехала продавать машину и пропала Сел на «брюхо»: в аэропорту Кольцово экстренно приземлился военный самолет Сел на «брюхо»: в аэропорту Кольцово экстренно приземлился военный самолет
Комментарии1
Происшествия , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военных атташе США задержали в Северодвинске
Военных атташе США задержали в Северодвинске60
Сирийская армия вступила в бой с турецкими военными
Сирийская армия вступила в бой с турецкими военными448
Российских военных заметили у Кобани
Российских военных заметили у Кобани29
Вскрылись новые детали убийства Моторолы
Вскрылись новые детали убийства Моторолы55
Россия восстановила авиасообщение с Грузией
Россия восстановила авиасообщение с Грузией148
Видео
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
03:02
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
В мире
Военных атташе США задержали в Северодвинске
03:05
Военных атташе США задержали в Северодвинске
Происшествия
Вскрылись новые детали убийства Моторолы
01:45
Вскрылись новые детали убийства Моторолы
Происшествия
Россия восстановила авиасообщение с Грузией
01:03
Россия восстановила авиасообщение с Грузией
Кавказ Политика
Путин внезапно собрал совещание с Шойгу и Чемезовым
03:11
Путин внезапно собрал совещание с Шойгу и Чемезовым
Политика
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
00:12
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
Происшествия Армия
Никакого Минска: Киев требует роспуска ДНР и ЛНР
00:29
Никакого Минска: Киев требует роспуска ДНР и ЛНР
В мире Статьи
Путин изменил закон «О полиции»
02:19
Путин изменил закон «О полиции»
Политика Общество
Пришел и остался
03:00
Пришел и остался
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение