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Вскрылись новые детали убийства Моторолы 

News.ru 1 час назад
Спустя три года после убийства легенды Донбасса Арсена Павлова (Моторолы) вскрылись новые детали. Есть мнение, что киевский режим не имеет непосредственного отношения к гибели командира «Спарты».
С Моторолой случай специфичный, потому что он относится к категории местных разборок с криминалом. Со стародонецким криминалом, который, не очень уютно чувствует себя в нынешнем состоянии в республиках, — сообщил «Царьграду» председатель Совета министров ДНР Александр Бородай.
Арсен Павлов прибыл на Украину в 2014 году. В Донбассе он возглавил батальон «Спарта» и стал легендарным военачальником. Его подразделение принимало участие во многих спецоперациях. Павлов (позывной Моторола) погиб от взрыва в лифте собственного дома 16 октября 2016 года.
В ДНР назвали заказчика убийств Гиви и Моторолы
Как писал News.ru, в ДНР установили имена ряда причастных к убийству главы самопровозглашённой республики Александра Захарченко. Помощник начальника 5-го Управления департамента контрразведки СБУ Сергей Моторин причастен к подготовке заказных убийств героев ДНР Арсена Павлова и Александра Захарченко. Его имя назвал один из пойманных спецслужбами ДНР диверсант. Военные также нашли ещё одного виновного. Им оказался Андрей Байдала (позывной Швед). Он появлялся на якобы разоблачительных пресс-конференциях всегда в балаклаве и чёрных очках.
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