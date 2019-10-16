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Преемника лидера преступной России заманили в ловушку 

Lenta.ru 1 час назад
Преемника лидера преступной России заманили в ловушку
Фото: Lenta.ru
Вор в законе Бадри Когуашвили (Кутаисский), считающийся московским преемником лидера преступного мира России, вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого), стал жертвой интриг бывшего вора в законе Гурселя Сайфулова (Гурама Ташкентского) и главного криминального авторитета Азербайджана Надира Салифова, более известного как Гули. Об этом в среду, 16 октября, пишет «Росбалт».
По данным агентства, Когуашвили, надеясь найти союзников в конфликте с Гули, который разгорелся после того, как на встрече с азербайджанским авторитетом избили вора в законе Гурама Чихладзе (Квежоевича), прибыл в Турцию, где встретился с местным лидером преступного мира Седатом Пекером. Причем помощь в организации этой встречи Когуашвили оказал Сайфулов, который живет в Турции и хорошо знаком с турецкими авторитетами.
В разговоре с Пекером Когуашвили пытался донести мысль о том, что Гули во время инцидента с Чихладзе поступил неправильно с точки зрения мафиозных понятий: он допустил, чтобы при нем вора в законе избил Арман Джумагельдиев (Арман Дикий), который на тот момент являлся всего лишь кандидатом в новые воры в законе. Другие темы на встрече не обсуждались.
Однако сразу после беседы Когуашвили с Пекером в СМИ начала распространяться информация о том, что потенциальный преемник Шакро приезжал договариваться с турецким авторитетом о помощи в убийстве Гули, но тот ему отказал. В результате, отмечает «Росбалт», по репутации Когуашвили был нанесен серьезный удар.
При этом, считает издание, Сайфулов может рассчитывать, что Гули вернет ему ранее утраченный титул за оказанную им услугу по дискредитации противника азербайджанского авторитета.
В сентябре сообщалось, что Когуашвили объявил Гули войну за инцидент, произошедший 26 августа в Турции. Тогда на встрече с Гули был избит 35-летний вор в законе Гурам Чихладзе.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Надир Салифов , Шакро Молодой , Росбалт , Азербайджан , Турция
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