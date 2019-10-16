Нового фигуранта дела о беспорядках в Москве арестовали

Арестован еще один фигурант дела о беспорядках в Москве

Басманный суд Москвы до 14 декабря арестовал Владимира Емельянова , который является фигурантом дела о беспорядках в Москве в ходе несанкционированной акции 27 июля.

«Суд постановил заключить обвиняемого Емельянова под стражу на срок до 14 декабря», — передает слова судьи ТАСС.

Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его здоровья). 27 июля он схватил бойца ОМОН сзади за форму, потянул его на себя, чем лишил свободы передвижения и причинил боль.

Из материалов дела следует, что Емельянову 27 лет, он сирота. Живет с бабушкой и прабабушкой. Окончил Московскую финансово-промышленную академию по специальности «Менеджмент».

Ранее в суд поступило ходатайство о его аресте, а также об аресте еще трех новых фигурантов дела: Егора Лесных, Андрея Баршая и Максима Мартинцова.

Обвинение предъявлено также Александру Мыльникову . Его Следственный комитет просит отправить под домашний арест, так как у него на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей 2014, 2015 и 2018 годов рождения, а супруга сейчас не работает.

В понедельник СКР установил шестерых подозреваемых в насилии в отношении представителей власти в ходе июльских массовых беспорядков в Москве.