Замглавы «Аэрофлота» оставили в СИЗО, несмотря на позицию прокуратуры

Мосгорсуд признал законным заключение под стражу заместителя гендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о крупном хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, суд отказал "Аэрофлоту" (потерпевшей стороне в этом деле), представитель которого просил отпустить Александрова под домашний арест. При этом прокурор не возражал против изменения меры пресечения.

Защита в свою очередь отмечала, что у Александрова трое детей, а его жена не может выйти на работу из-за заботы о семье.

Сам топ-менеджер заявил по видеосвязи из СИЗО , что не понимает, в чем обвиняется, и никак не может воспрепятствовать расследованию.

Следователь же утверждал, что у Александрова есть такая возможность, но не уточнил, о чем именно идет речь.

Топ-менеджера "Аэрофлота" обвиняют в хищении 250 миллионов рублей. По делу также проходят бывший директор юридического департамента авиакомпании Татьяна Давыдова, председатель подмосковной коллегии адвокатов "Консорс" Александр Сливко и адвокат Дина Кибец.

По версии следствия, Александров привлекал сторонних адвокатов для оказания "Аэрофлоту" юридических услуг. Их ставка по договору составляла 350 евро в час, однако всю работу делали штатные юристы. Вину топ-менеджер не признает.