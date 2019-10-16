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На показе «Джокера» произошла массовая драка с применением оружия 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
На показе «Джокера» произошла драка с применением оружия
Фото: РИА Новости
В калифорнийском городе Бербанк во время показа фильма "Джокер" в одном из кинотеатров произошла драка с использованием оружия, сообщает THR.
Во вторник вечером в полицию поступил звонок о том, что в кинотеатре AMC Burbank 16 четыре зрителя устроили потасовку.
Когда офицеры прибыли на место, активной борьбы уже не было. Однако полицейские обнаружили человека, замешанного в ней. Он получил травму головы.
Есть предположение, что участники драки могли использовать стеклянную бутылку.
Сейчас в полиции расследуют инцидент, как нападение со смертельным оружием.
Ранее несколько американских зрителей отправляли руководству Warner Bros. письмо, в котором критиковали фильм за чрезмерную жестокость и выразили обеспокоенность по поводу вызывающих сочувствие изображений злодеев. Они просили студию положить конец демонстрации насилия в кино.
Драма Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли вышла в кинотеатрах в начале октября.
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Происшествия , Тодд Филлипс , Хоакин Феникс
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