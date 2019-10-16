Тульский кот-наркокурьер сбежал от следователей

Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под следствия

Тульской области кот, проносивший наркотики в колонию, сбежал из приюта, куда его отправили следователи. Животное проходило по делу в качестве вещественного доказательства.

Кот вырос в колонии №6 в городе Донской . Один из осужденных после освобождения решил взять его с собой, пишет "Российская газета". Однако животное сбежало и вернулось домой, где его все любили — и заключенные и сотрудники. Так и возникла идея сделать из кота наркокурьера. По версии следствия, в карман на ошейнике закладывались наркотические средства и психотропные вещества, которые животное должно было пронести в колонию, передает "Уралинформбюро".

На данный момент дело рассматривается в суде. На скамье подсудимых трое фигурантов — тот, кто закладывал товар в ошейник, водитель, транспортировавший кота до колонии, и получатель товара за колючей проволокой. Как было озвучено в суде, довести свой план до конца подельникам не удалось — они были задержаны с поличным.

После этого следователи передали кота в местный приют, но вскоре он сбежал. Об обстоятельствах побега пока ничего неизвестно.

При этом в прокуратуре Тульской области пояснили, что это далеко не первый случай, когда животные проходят по делу в качестве вещдока. Но, несмотря на побег, судебный процесс продолжится.