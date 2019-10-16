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В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Стало известно о новом виде фальшивых купюр
Фото: РИА Новости
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
Как сообщила представитель надзорного ведомства Елена Малык в программе "Эфир", мошенники наклеивают на поддельные купюры специальные ленты. Банкомат такую банкноту воспринимает как настоящую, принимает ее, и сумма зачисляется на счет.
Затем злоумышленники снимают деньги в другом банкомате уже настоящими купюрами.
Выявить такое преступление можно только после того, как наличность в устройстве заканчивается и начинается пересчет, пояснила Малык.
Она сообщила также, что в первом полугодии текущего года ущерб от преступлений в банковской сфере превысил показатели 2018 года и составил более 154 миллиардов рублей. В Генпрокуратуре считают, что рост связан в том числе с улучшением качества работы по выявлению таких преступлений.
Как ранее сообщили в Центробанке, количество фальшивых дензнаков в России за год сократилось на 15%, чаще всего подделываются банкноты крупных номиналов.
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Происшествия , Другое , Генпрокуратура РФ
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