Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отец первого «пьяного» мальчика сделал заявление 

Рамблер + ещё 2 33 минуты назад
Отец мальчика, в крови которого после аварии нашли алкоголь, Роман Шимко заявил, что такие выводы экспертов — попытка виновных в ДТП уйти от ответственности. Так он прокомментировал телеканалу «360» обнаружение алкоголя в крови ребенка, погибшего под колесами силовика в Кировской области.
«Вероятно, эксперты поумнели чуть-чуть. Вместо нереальной дозы 2,7 (промилле) написали, может быть, реальную, на их взгляд, — 0,5. (…) Пацан, по их мнению, в состоянии алкогольного опьянения — сотрудник [правоохранительных органов] уже уходит от ответственности», — заявил Шимко.
По его словам, эксперты «поумнели на его примере» и подчеркнул, что в подобных случаях человек «попадает под жернова системы».
«Рамблер» писал, что сын Романа Шимко погиб в ходе ДТП во дворе дома в Балашихе, которое получило скандальную известность. В крови погибшего мальчика нашли 2,7 промилле этилового спирта. Заключение судебно-медицинского эксперта о смерти ребенка вызвало широкий общественный резонанс.
13 июля 2019 года в селе Буйское Кировской области также в результате аварии погиб шестилетний мальчик. Экспертиза обнаружила в крови ребенка 0,51 промилле этанола.
Комментарии12
Происшествия , Видео , Роман Шимко , МВД , Кировская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль тайно ударил по Сирии
Израиль тайно ударил по Сирии78
Звезду сериала «Солдаты» арестовали в Москве
Звезду сериала «Солдаты» арестовали в Москве45
Армия Сирии впервые за пять лет вошла в Ракку
Армия Сирии впервые за пять лет вошла в Ракку17
Зеленский раскрыл условия отвода сил в Донбассе
Зеленский раскрыл условия отвода сил в Донбассе155
Сын Алибасова объяснил синяки на теле любовницы
Сын Алибасова объяснил синяки на теле любовницы3
Видео
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
Никакого Минска: Киев требует роспуска ДНР и ЛНР
00:29
Никакого Минска: Киев требует роспуска ДНР и ЛНР
В мире Статьи
Пришел и остался
03:00
Пришел и остался
Политика Ближний Восток
Звезду сериала «Солдаты» арестовали в Москве
00:35
Звезду сериала «Солдаты» арестовали в Москве
Происшествия Другое
Отец первого «пьяного» мальчика сделал заявление
03:47
Отец первого «пьяного» мальчика сделал заявление
Происшествия
«Несерьезный аргумент»: РФ раскритиковала США за визы
00:39
«Несерьезный аргумент»: РФ раскритиковала США за визы
Политика В мире
Путин сделал заявление о Сирии
06:14
Путин сделал заявление о Сирии
Политика Ближний Восток
NASA прервали прямой эфир из-за смерти Леонова
01:06
NASA прервали прямой эфир из-за смерти Леонова
Происшествия
Дерзкое ограбление в Москве записал видеорегистратор
00:36
Дерзкое ограбление в Москве записал видеорегистратор
Происшествия
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути
00:56
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение