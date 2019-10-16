Отец первого «пьяного» мальчика сделал заявление

Отец мальчика, в крови которого после аварии нашли алкоголь, Роман Шимко заявил, что такие выводы экспертов — попытка виновных в ДТП уйти от ответственности. Так он прокомментировал телеканалу «360» обнаружение алкоголя в крови ребенка, погибшего под колесами силовика в Кировской области

«Вероятно, эксперты поумнели чуть-чуть. Вместо нереальной дозы 2,7 (промилле) написали, может быть, реальную, на их взгляд, — 0,5. (…) Пацан, по их мнению, в состоянии алкогольного опьянения — сотрудник [правоохранительных органов] уже уходит от ответственности», — заявил Шимко.

По его словам, эксперты «поумнели на его примере» и подчеркнул, что в подобных случаях человек «попадает под жернова системы».

«Рамблер» писал, что сын Романа Шимко погиб в ходе ДТП во дворе дома в Балашихе, которое получило скандальную известность. В крови погибшего мальчика нашли 2,7 промилле этилового спирта. Заключение судебно-медицинского эксперта о смерти ребенка вызвало широкий общественный резонанс.

13 июля 2019 года в селе Буйское Кировской области также в результате аварии погиб шестилетний мальчик. Экспертиза обнаружила в крови ребенка 0,51 промилле этанола.