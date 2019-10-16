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В ФСБ рассказали, какие подростки особенно уязвимы для вербовщиков 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
В ФСБ рассказали, какие подростки уязвимы для вербовщиков
Фото: РИА Новости
Подростки, испытывающие трудности с социализацией, крайне уязвимы для вербовщиков террористических организаций, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"В последнее время в ряде стран обострилась проблема "школьного терроризма". Отдельные подростки, обычно имеющие трудности с социализацией и руководствуясь мотивами личной мести, не только участвуют в пропаганде массовых убийств в закрытых интернет-сообществах, но и идут на совершение терактов", — сказал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии 18-го совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.
"Этот контингент крайне уязвим для вербовщиков террористических структур", — подчеркнул он.
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Происшествия , Александр Бортников , ФСБ , МВД
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