Мэра Новочеркасска заподозрили во взяточничестве

Мэра Новочеркасска заподозрили в получении взятки в 2,6 млн рублей

По версии следствия, в 2017 году чиновник, будучи мэром города Зверево , по предварительному сговору с ранее занимавшей должность замглавы той же городской администрации Альбиной Порошиной, получил от директора коммерческой организации взятку в размере более 2,6 млн рублей.

Порошина за совершение данного преступления приговорена к длительному сроку лишения свободы, проинформировали в СК. О причастности Зюзина стало известно из показаний женщины.

В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.