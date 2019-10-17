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Стая собак растерзала российскую пенсионерку 

Lenta.ru + ещё 3 5 часов назад
Стая собак растерзала пенсионерку
Фото: РИА Новости
В Перми стая собак разорвала на части 80-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на информированный источник.
По данным издания, 8 октября пожилая женщина отправилась на прогулку неподалеку от элитного жилого комплекса в районе улицы Фрезеровщиков. Там на нее накинулась стая собак, схватила зубами за одежду, затащила в свой лог и разорвала на части. Сын женщины заявил об исчезновении матери в полицию.
В главном управлении МВД по региону подтвердили факт пропажи 80-летней пенсионерки, но от других комментариев воздержались, пока не будет готова судебно-медицинская экспертиза. В пресс-службе администрации Перми изданию заявили, что оказывают необходимое содействие следствию.
Ранее в России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам. Соответствующее обращение президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев направил председателю Госдумы Вячеславу Володину. Согласно обращению, в законе до сих пор не предусмотрено наказание за нарушение запрета на выгул опасных собак без поводка и намордника, а также за возможные последствия нападения собаки на человека.
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Комментарии5
Происшествия , Марат Аманлиев , Вячеслав Володин , Госдума , МВД , Пермь
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