Стая собак растерзала пенсионерку

Стая собак растерзала российскую пенсионерку

Перми стая собак разорвала на части 80-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, 8 октября пожилая женщина отправилась на прогулку неподалеку от элитного жилого комплекса в районе улицы Фрезеровщиков. Там на нее накинулась стая собак, схватила зубами за одежду, затащила в свой лог и разорвала на части. Сын женщины заявил об исчезновении матери в полицию.

В главном управлении МВД по региону подтвердили факт пропажи 80-летней пенсионерки, но от других комментариев воздержались, пока не будет готова судебно-медицинская экспертиза. В пресс-службе администрации Перми изданию заявили, что оказывают необходимое содействие следствию.