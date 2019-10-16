Россиянка умерла после родов из-за бездействия врачей

В одной из больниц Нижних Серег Свердловской области 22-летняя местная жительница родила ребенка и умерла. К ее смерти привели действия врача, из-за которых произошел насильственный выворот матки. Об этом сообщает E1.

Следователи установили, что у погибшей Алисы Тепикиной была аномалия беременности, которая выявляется во время родов — прикрепление плаценты к стенке матки. В этом случае она должна отделяться вручную под наркозом. Однако принимавшая роды врач не обратила на это внимание и попыталась агрессивно отделить плаценту.

«Полный выворот матки она [врач] неверно приняла за признаки отделения последа и продолжила тянуть, то есть матку приняла за плаценту», — пояснил изданию юрист Вадим Коротаев, который представляет сторону погибшей россиянки в суде.

«Именно неконтролируемое или неправильное проведение потягиваний за пуповину привело к полному вывороту матки», — заключили эксперты.

В судебно-медицинском заключении отмечается, что правильный диагноз роженице поставили лишь спустя 4 часа 15 минут акушером-гинекологом бригады Центра медицины катастроф. Так, вправление матки провели, когда уже развились массивное кровотечение, необратимый шок смешанной этиологии, ДВС-синдром и остановка сердечной деятельности.