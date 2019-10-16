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Россиянка умерла после родов из-за бездействия врачей 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянка умерла после родов из-за бездействия врачей
Фото: РИА Новости
В одной из больниц Нижних Серег Свердловской области 22-летняя местная жительница родила ребенка и умерла. К ее смерти привели действия врача, из-за которых произошел насильственный выворот матки. Об этом сообщает E1.
Следователи установили, что у погибшей Алисы Тепикиной была аномалия беременности, которая выявляется во время родов — прикрепление плаценты к стенке матки. В этом случае она должна отделяться вручную под наркозом. Однако принимавшая роды врач не обратила на это внимание и попыталась агрессивно отделить плаценту.
«Полный выворот матки она [врач] неверно приняла за признаки отделения последа и продолжила тянуть, то есть матку приняла за плаценту», — пояснил изданию юрист Вадим Коротаев, который представляет сторону погибшей россиянки в суде.
«Именно неконтролируемое или неправильное проведение потягиваний за пуповину привело к полному вывороту матки», — заключили эксперты.
В судебно-медицинском заключении отмечается, что правильный диагноз роженице поставили лишь спустя 4 часа 15 минут акушером-гинекологом бригады Центра медицины катастроф. Так, вправление матки провели, когда уже развились массивное кровотечение, необратимый шок смешанной этиологии, ДВС-синдром и остановка сердечной деятельности.
По данным издания, медики больницы, в которой рожала Тепикина, рассказывали ее родителям, что крик девушки был слышен на всех этажах. Однако главврач больницы заявлял, что никаких насильственных действий со стороны сотрудников не было. Принимавший роды врач своей вины не признал, обвинительное заключение по части 2 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей») передано в прокуратуру.
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Комментарии1
Происшествия , Генпрокуратура РФ , Свердловская Область
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