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В России с начала года предотвращено 39 терактов 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Названо количество предотвращенных в РФ терактов
Фото: РИА Новости
Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что в России с начала 2019 года удалось предотвратить 39 терактов, были ликвидированы 32 террориста.
«В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности», — цитирует РИА Новости Бортникова.
Он также сообщил, что ликвидировано 49 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах СТРАНЫ.
Ранее Ботников сообщал, что с начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 преступлений террористической направленности и ликвидировано 30 террористических ячеек.
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Происшествия , Александр Бортников , ФСБ , РИА Новости
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