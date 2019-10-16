В 320 километрах от Японии перевернулось судно КНДР, сообщили в СМИ

Северокорейское рыболовное судно перевернулось в водах исключительной экономической зоны Японии близ полуострова Ното префектуры Исикава, сообщили японские СМИ.

По данным телеканала NHK, сигнал об этом инциденте поступил патрульной службе Японии от другого судна КНДР , которое занималось поиском потерпевших.

Как сообщило агентство Киодо, судно перевернулось в 320 километрах к северо-западу от города Судзу. Рыбаки северокорейского траулера оказались в воде, однако версия столкновения в качестве причины инцидента исключается.

Как сообщалось ранее, 7 октября примерно в том же районе после столкновения с японским инспекционным судном затонуло еще одно рыболовное судно из КНДР. Экипаж удалось спасти, но Япония и КНДР обменялись заявлениями протеста в связи с этим инцидентом.

В Японии неоднократно появлялись сообщения о нелегальном промысле в окрестностях страны рыбаками КНДР.