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Воздушный шарик взорвался и ранил 16 человек 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Воздушный шарик взорвался и ранил десятки людей
Фото: Lenta.ru
В малазийском городе Путраджайя во время фитнес-фестиваля взорвался гелиевый воздушный шарик и ранил 16 человек. Об этом сообщает Asia One.
Инцидент произошел в субботу, 12 октября, во время спортивного мероприятия на площади Датаран Путраджайя. Всего пострадали 16 человек, в том числе девять детей.
Из отчета представителя правоохранительных органов Росли Хасана (Rosly Hasan) стало известно, что причиной взрыва стала попытка одного из участников разрезать крепеж-розетку на палке для шарика с помощью зажигалки. Предварительное расследование показало, что у виновника не было никаких криминальных намерений.
По словам заместителя премьер-министра Малайзии доктора Ван Азизы Ван Исмаил (Wan Azizah Wan Ismail), еще одной причиной взрыва послужило использование смеси гелия и других газов при надувании шаров.
«Использование чистого гелия для надувания шаров не опасно для жизни человека. Однако если смешивать гелий с другими газами для того, чтобы сэкономить, что-то может пойти не так», — рассказала она местным журналистам.
Доктор Ван Азиза напомнила общественности о правилах обращения с легковоспламеняющимися предметами и сообщила, что всем пострадавшим была оказана психологическая и медицинская помощь. Врачи больницы Путраджайя, куда доставили пострадавших, заявили, что ни один из пациентов не находится в критическом состоянии. Они получили ожоги первой и второй степени, сейчас их здоровью и жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось о посетителе китайского ресторана, который случайно уронил зажигалку в горячий суп и устроил взрыв. Он и стоявшая рядом официантка получили ожоги и были немедленно доставлены в больницу. Их здоровью ничего не угрожало.
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