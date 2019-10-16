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В Красноярске арестовали второго подозреваемого в избиении до смерти 

РИА Новости 3 часа назад
Арестован второй подозреваемый в убийстве биатлониста
Фото: РИА Новости
Суд Центрального района Красноярска арестовал на два месяца Сергея Шмелева — второго подозреваемого в деле об избиении до смерти Дмитрия Сисигина, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Ранее в СК сообщили, что 15 сентября двое мужчин — Андрей Шилов и Сергей Шмелев в Красноярске забили до смерти своего знакомого Дмитрия Сисигина на лестничной площадке и в его квартире. Насилие вспыхнуло не внезапно — подозреваемые специально приехали к мужчине после ссоры по телефону, отметили в ведомстве. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о том, что двух молодых людей не задержали из-за того, что один из них — сын бывшей судьи и председателя совета депутатов.
Позднее ГСУСК сообщило, что подозреваемые задержаны и дают показания. Полиция выясняет, почему этого не произошло сразу после происшествия. Позднее Бастрыкин поручил центральному аппарату СК РФ заняться расследованием данного дела и оценить действия красноярских следователей и полицейских.
Заседание по мере пресечения подозреваемым состоялось в среду в Центральном районном суде Красноярска. Еще одному подозреваемому — Шилову суд также избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.
"Меру пресечения (избрать) в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 13 декабря 2019 года включительно", — огласил решение судья Иван Нарожный.
Он добавил, что Шмелева отправят в СИЗО-1 в Красноярске.
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