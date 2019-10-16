«Я вспыльчивый»: подозреваемый в убийстве биатлониста раскаялся

Как сообщал «Рамблер», следователи считают, что в ночь на 15 сентября Шмелев и второй подозреваемый, Андрей Шилов , после словесной перепалки по телефону с их знакомым Дмитрием Сисигиным приехали к нему домой и избили его. Позже мужчину госпитализировали, врачи не смогли его спасти.

В суде Шмелев объяснил случившееся вспыльчивостью и заявил, что был пьян.

«Я вспыльчивый человек, он [Сисигин — прим.ред.] тоже. У нас произошел конфликт. Я раскаиваюсь», — заявил он.

Суд арестовал подозреваемых на два месяца — до 13 декабря.

О преступлении стало известно после появления в интернете видео со Шмелевым и Шиловым. На записи один из них улыбается и показывает окровавленные лицо и кулак.

Сначала против нападавших возбудили дело первой части статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Затем дело переквалифицировали на часть 4 этой же статьи (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Молодые люди до последних дней находились на свободе. В полиции назначили служебную проверку, которая должна установить, почему была избрана мера пресечения, не связанная с ограничением свободы.

Telegram-канал Mash отмечал, что Шилов — сын бывшей судьи Емельяновского районного суда, а его отец — действующий председатель Емельяновского поселкового Совета депутатов. СК установил, что один из подозреваемых был ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй за грабеж и незаконный оборот наркотиков.