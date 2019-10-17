Разыскиваемого Интерполом иностранца задержали в Москве

Канадца задержали в Москве по подозрению в мошенничестве

Отмечается, что 68-летний мужчина был задержан на Кудринской площади Москвы. Информация о нем передана в прокуратуру Москвы и Интерпол.

Собеседники агентства сообщили, что канадец подозревается в мошенничестве, в том числе против американского правительства, а также в финансовых махинациях.