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Момент обрушения жилой многоэтажки в Бразилии попал на видео 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Момент обрушения многоэтажки попал на видео
Фото: diarioonline, Twitter
Жилой дом в Бразилии, предположительно, рухнул из-за неудовлетворительного состояния несущих конструкций.
Камера наблюдения зафиксировала момент обрушения жилого дома в городе Форталеза на северо-востоке Бразилии.
На кадрах видно, как по дороге проезжает машина, а затем и мотоциклист. В какой-то момент он останавливается, а за одноэтажным зданием видно, как внезапно рухнула высотка.
В результате ЧП погибли два человека, еще восемь человек вытащили из-под завалов. Спасатели продолжают поиски девятерых человек, предположительно, находящимися под рухнувшим зданием. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора северо-восточного штата Сеара.
Как пишет портал G1, в построенном 40 лет назад здании недавно начались ремонтные работы. По предварительным данным, обрушение произошло из-за неудовлетворительного состояния несущих конструкций.
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Происшествия , Бразилия , Форталеза
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