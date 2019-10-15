В школе США взорвалась бомба

В американской школе произошёл взрыв самодельной бомбы

Полиция округа Льюис и Кларк заявила, что 15 октября на территории начальной школы в США сработало самодельное взрывное устройство.

Пострадавших во время инцидента нет, говорится в сообщении, опубликованном в соцсети. Также сотрудники полиции не обнаружили других взрывных устройств как на территории учебного учреждения, так и в других школах города.

"Самодельное взрывное устройство было найдено утром на поле для игр начальной школы Росситер. Устройство сдетонировало вскоре. Никто не получил ранений. Школы во всех районах Элены были прочёсаны и признаны безопасными на предмет опасных объектов", — сообщили правоохранительные органы округа.

Как ранее писал News.ru, на востоке Москвы 15 октября был обнаружен потенциально опасный предмет, напоминающий гранату. С близлежащих территорий спасательными службами столицы были эвакуированы более 100 человек.