Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Японии нашли десятки жертв тайфуна 

Lenta.ru + ещё 19 54 минуты назад
В Японии нашли десятки жертв тайфуна
Фото: РИА Новости
Число жертв обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис» достигло 77 человек, еще 10 человек пропали без вести. Об этом сообщает NHK.
Отмечается, что больше всего людей погибло в префектурах Фукусима и Мияги. Всего на данный момент пострадали 346 человек в 33 префектурах.
13 октября сообщалось, что панамское грузовое судно затонуло в Токийском заливе при приближении «Хагибис». Один человек погиб, семеро пропали без вести, еще четыре члена экипажа были спасены.
Известно, что эвакуировано более 38 тысяч человек из 17 префектур в центральной и восточной Японии. К экстренной ситуации привели сильные дожди: реки вышли из берегов и затопили жилые районы.
Сообщается, что это 19-й тайфун в этом сезоне, однако он является самым сильным из всех. Он произошел 12 октября. С ним по времени совпало еще одно стихийное бедствие — в двух префектурах одновременно с паводком произошло землетрясение силой от трех до четырех баллов.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
Последние новости
Врачи очередной российской больницы массово уволились Врачи очередной российской больницы массово уволились Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Чубайса Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Чубайса Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии
Комментарии
Происшествия , Катастрофы , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В российской школе обнаружили тело девочки
В российской школе обнаружили тело девочки10
Китай раскрыл планы Украины на Черное море
Китай раскрыл планы Украины на Черное море338
Предпенсионеры массово пожаловались на увольнения
Предпенсионеры массово пожаловались на увольнения313
«Ситуация патовая»: Врачи массово уволились из больницы
«Ситуация патовая»: Врачи массово уволились из больницы479
Путин поручил изучать поведение молодежи в сети
Путин поручил изучать поведение молодежи в сети130
Видео
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
03:05
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
Политика
Путин назвал новую задачу для ОПК
03:33
Путин назвал новую задачу для ОПК
Армия Политика
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
01:18
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
Политика
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
00:47
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
Политика
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
01:03
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
Кавказ Политика
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
00:46
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
В мире Украина
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
03:02
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
В мире
Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ
09:22
Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ
Общество
Военных атташе США задержали в Северодвинске
03:05
Военных атташе США задержали в Северодвинске
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение