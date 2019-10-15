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Российский полицейский взял показания у покойника 

Lenta.ru 51 минуту назад
Российский полицейский взял показания у покойника
Фото: Lenta.ru
В городе Татарске (Новосибирская область) возбуждено уголовное дело в отношении дознавателя полиции, подозреваемого в составлении протокола с данными потерпевшего, который на тот момент скончался. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на прокуратуру.
По данным издания, ему вменяются статьи 292 («Служебный подлог») и 303 («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности») УК РФ.
Документ был составлен в рамках расследования уголовного дела об угоне автомобиля и краже, а подписан якобы потерпевшим в мае 2019 года. При этом еще в феврале тот умер от болезни.
30 августасообщалось, что в Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении трех полицейских, которых подозревают в создании закладки наркотиков ради повышения рабочих показателей. По данным следствия, они нашли молодого человека 1994 года рождения и уговорили его найти покупателя на вещества, причем в момент сделки того собирались задержать якобы с поличным
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Комментарии2
Происшествия , Генпрокуратура РФ , Москва , Новосибирская Область
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