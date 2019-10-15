«Забрал последнее»: полиция расследует финансовую пирамиду

Сотни жителей Владимирской области стали жертвами финансовой пирамиды, основатель которой до сих пор находится на свободе и наслаждается жизнью в особняке, построенном на деньги вкладчиков. Пенсионерам он обещал десятки процентов годовых и уверял, что вклады застрахованы. Многие верили и отдавали последние деньги. Пока полиция расследует дело по статье "мошенничество в особо крупном размере", офис пирамиды продолжает работать.

В небольшом городке Кольчугино — история большого обмана. Вкладчики кооператива "Народная касса" уже полгода не получают выплаты.

"Мама умерла. Я осталась без копейки. Собирала по улице как нищенка. Люди чужие помогали, чтобы я могла похоронить свою мать. Всё сгорело, всё", — рассказывает Людмила Лоткова, обманутая вкладчица.

"Он обокрал стариков всех. Нельзя стариков обижать. Неужели он Бога не боится?", — задается вопросом Валентина Лушина, другая потерпевшая.

Он — это председатель Андрей Сиднев. На последней встрече в доме культуры пытался объяснить: деньги в кассе закончились. Взаимопомощь на этом закончилась тоже.

"Наши деньги у него. Его надо беречь. Он у нас бледный вид имеет, тощий. Ему надо помочь. — Не дождетесь. — Очень хорошо. А куда Вы, молодой человек? Андрей Иванович, вернитесь, пожалуйста!"

Сиднев сбежал с собрания. В Кольчугино его больше не видели.

"Вы знаете, у него такие честные глаза были. Так он обворожительно улыбался. А он забрал последнее", — говорит Зоя Нижникова, обманутая вкладчица.

Они относили ему свои пенсии, продавали квартиры в старых бараках — копили на безбедную старость.

"Скажите, где деньги? — Вы меня спрашиваете? Сиднева спросите! — В кассе есть деньги? — Есть. — Вы можете кому-то что-то выдать? — Нет". — из беседы в офисе "Народной кассы".

Касса работала по принципу финансовой пирамиды: пайщики делали вклады — под 7%, их деньги выдавали другим в виде кредитов — под 27%. На эту разницу Сиднев жил. Деньги "Народная касса" сегодня не выдает. но продолжает зарабатывать. Теперь здесь продают постельное белье. Под лозунгом: искренняя забота рядом с вами. Утолить печаль обманутым вкладчикам предлагают теплыми колготками, перчатками и прихватками для кухни.

Им гарантировали: вклады застрахованы. Это было прописано в пятом пункте договора. Но страховщиком выступало не государство, а еще одна частная контора Сиднева — тоже разорилась.

"Система страхования вкладов, которая существует в нашей стране, не распространяется на пайщиков. Поэтому основной защитой для самих пайщиков кредитных кооперативов выступают они сами", — пояснил Илья Кочетков, директор департамента микрофинансового рынка Центробанка России.

На деньги вкладчиков Сиднев построил парк-отель в селе Косинцево.

Это огромная территория в несколько десятков гектаров. Искусственный пруд, яблоневый сад, гостиница из деревянного сруба. Часть земли отдал под строительство коттеджей, но пайщикам здесь не принадлежит ни метра. Это все его, хозяйское. Все поместье Сиднев записал в личный актив.

По соседству, в Юрьеве-Польском, он и себе построил внушительный дом. 530 квадратных метров. На первом этаже бассейн, на втором — бильярдная. Теперь продает за 8 миллионов. Еще у него квартира в Москве, несколько автомобилей. У его спонсоров — пустые карманы.

"Я с марта не получала проценты. На что мне жить? Я два дня сидела без хлеба. Два дня", — жалуется Лариса Тонышина, обманутая вкладчица.

Такие кассы он создал в шести городах России. Теперь объезжает офисы и предлагает пайщикам переписать заявления. Из "Народной кассы" с испорченной репутацией перейти в кооператив "Народный" — начать все с чистого листа.

"Я опять мошенник, вор. Я опять финансовую пирамиду построил. Нужны доходы. У нас сегодня в этом вся проблема", — сообщил Андрей Сиднев, председатель правления ПК "Народная касса".

Сидневым и его пирамидой интересуется полиция. Началось расследование по факту мошенничества. И неминуемое банкротство. А это значит, свои сбережения пайщики подарили председателю.