Россиянин пытался «заколдовать» судебных приставов

Житель Ставрополья пытался «заколдовать» судебных приставов

Житель Ставрополья пытался заколдовать судебных приставов и внушить им, что у него отсутствует задолженность по кредиту, которую позже удалось взыскать, сообщает управление ФССП по Ставропольскому краю.

"Судебные приставы Пятигорского ГО УФССП России по Ставропольскому краю взыскали 160-тысячную кредитную задолженность, арестовав счета неплательщика. Мужчина перестал вносить ежемесячные платежи по кредиту, общаться с представителями финансовой организации отказывался, поэтому банк обратился в суд, а затем и к судебным приставам", — говорится в сообщении.

Как отмечается, получив уведомление о возбуждении исполнительного производства, должник явился в отдел со скандалом, что работники службы дискредитируют дипломированного целителя и мага, а задолженность по кредиту отсутствует.

"Судебные приставы разъяснили гражданину все последствия неуплаты долга, но мужчина продолжил ежедневно ходить в структурное подразделение, пытаясь "магическими способами" внушить работникам службы, что он не является должником", — уточняет ведомство.

Тем не менее, получив смс-уведомление об аресте банковских карт, неплательщик перевел на депозитный счет отдела 160 тысяч рублей задолженности и 11-тысячный исполнительский сбор, добавили в службе.