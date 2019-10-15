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Житель Ставрополья пытался «заколдовать» судебных приставов 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Россиянин пытался «заколдовать» судебных приставов
Фото: globallookpress.com
Житель Ставрополья пытался заколдовать судебных приставов и внушить им, что у него отсутствует задолженность по кредиту, которую позже удалось взыскать, сообщает управление ФССП по Ставропольскому краю.
"Судебные приставы Пятигорского ГО УФССП России по Ставропольскому краю взыскали 160-тысячную кредитную задолженность, арестовав счета неплательщика. Мужчина перестал вносить ежемесячные платежи по кредиту, общаться с представителями финансовой организации отказывался, поэтому банк обратился в суд, а затем и к судебным приставам", — говорится в сообщении.
Как отмечается, получив уведомление о возбуждении исполнительного производства, должник явился в отдел со скандалом, что работники службы дискредитируют дипломированного целителя и мага, а задолженность по кредиту отсутствует.
"Судебные приставы разъяснили гражданину все последствия неуплаты долга, но мужчина продолжил ежедневно ходить в структурное подразделение, пытаясь "магическими способами" внушить работникам службы, что он не является должником", — уточняет ведомство.
Тем не менее, получив смс-уведомление об аресте банковских карт, неплательщик перевел на депозитный счет отдела 160 тысяч рублей задолженности и 11-тысячный исполнительский сбор, добавили в службе.
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Происшествия , Ставропольский Край
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