Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кузнецова рассказала о лечении избитой в Ингушетии девочки 

РИА Новости 2 часа назад
Кузнецова рассказала о жизни избитой в Ингушетии девочки
Фото: РИА Новости
Лечение избитой в Ингушетии семилетней девочки проходит успешно, ей предстоит перенести еще несколько операций, о протезировании говорить пока рано, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Семилетняя девочка с множеством травм была доставлена в детскую больницу Назрани 4 июля, затем ее перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. В начале августа врачи провели девочке ампутацию части правой руки. Было возбуждено уголовное дело — в истязаниях подозревают тетю ребенка, 11 сентября Магасский районный суд в Ингушетии продлил женщине арест на два месяца.
"О протезировании пока говорить рано. Понимаем, что это, безусловно, возможно и потом, конечно же, этот этап придет, но пока доктора говорят, что нужно хотя бы, чтобы необходимые операционные вмешательства прошли, которые сейчас проводятся. Пока они успешны, все хорошо", — сказала Кузнецова журналистам во вторник.
Она уточнила, что на данный момент решаются вопросы правового плана:
"Насколько сейчас важно оставить временную опеку на уполномоченном по правам ребенка, так как в отношении мамы пока ни у кого нет никаких претензий".
Кузнецова добавила, что планирует в ближайшее время навестить девочку.
"Естественно, семье надо помогать … Сейчас для нас, конечно, очень важно, чтобы она знала, что мама рядом, чтобы она могла приезжать как можно чаще … Она, конечно, такого бодрого нрава. Я думаю, что у нее должно быть все хорошо", — заключила детский омбудсмен.
По данным СК РФ, девочка воспитывалась в семье тети без оформления документов, в том числе об установлении опеки. По данным детского омбудсмена, родных родителей девочка не видела долгое время. В сентябре она впервые после случившегося встретилась с мамой.
Ранее Кузнецова сообщила, что суд приостановил дело о лишении родительских прав мамы девочки.
Липовые пенсионеры: чиновник вышел на пенсию в 28 лет
Последние новости
"Семьянин, работал таксистом": кто убил Ксению Каторгину, продававшую Audi "Семьянин, работал таксистом": кто убил Ксению Каторгину, продававшую Audi В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни "Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту "Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту
Комментарии
Происшествия , Анна Кузнецова , Леонид Рошаль , Москва , Назрань , Республика Ингушетия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин пытался «заколдовать» судебных приставов
Россиянин пытался «заколдовать» судебных приставов2
Эрдоган назвал условие вывода войск из Сирии
Эрдоган назвал условие вывода войск из Сирии1
ЧП в Бразилии: рухнул жилой семиэтажный дом
ЧП в Бразилии: рухнул жилой семиэтажный дом
Военные США непристойно отозвались о России
Военные США непристойно отозвались о России235
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути82
Видео
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути
00:56
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути
В мире
ЧП в Афганистане: разбился вертолет с людьми на борту
03:59
ЧП в Афганистане: разбился вертолет с людьми на борту
Происшествия
ЧП в Бразилии: рухнул жилой семиэтажный дом
01:28
ЧП в Бразилии: рухнул жилой семиэтажный дом
Происшествия В мире
Военные США непристойно отозвались о России
00:24
Военные США непристойно отозвались о России
Армия Войска
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
01:44
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
Происшествия
Плохо учились: педагог избивала детей на уроках
00:26
Плохо учились: педагог избивала детей на уроках
Общество
Драка россиян за продукты с помойки попала на видео
00:24
Драка россиян за продукты с помойки попала на видео
Общество
Появилось видео с места убийства молодой матери
00:20
Появилось видео с места убийства молодой матери
Криминал Происшествия
Россия испытает ядерную триаду
00:34
Россия испытает ядерную триаду
Армия Оружие
В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии
01:20
В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение