Кузнецова рассказала о жизни избитой в Ингушетии девочки

Кузнецова рассказала о лечении избитой в Ингушетии девочки

Лечение избитой в Ингушетии семилетней девочки проходит успешно, ей предстоит перенести еще несколько операций, о протезировании говорить пока рано, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

Семилетняя девочка с множеством травм была доставлена в детскую больницу Назрани 4 июля, затем ее перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля Москве . В начале августа врачи провели девочке ампутацию части правой руки. Было возбуждено уголовное дело — в истязаниях подозревают тетю ребенка, 11 сентября Магасский районный суд в Ингушетии продлил женщине арест на два месяца.

"О протезировании пока говорить рано. Понимаем, что это, безусловно, возможно и потом, конечно же, этот этап придет, но пока доктора говорят, что нужно хотя бы, чтобы необходимые операционные вмешательства прошли, которые сейчас проводятся. Пока они успешны, все хорошо", — сказала Кузнецова журналистам во вторник.

Она уточнила, что на данный момент решаются вопросы правового плана:

"Насколько сейчас важно оставить временную опеку на уполномоченном по правам ребенка, так как в отношении мамы пока ни у кого нет никаких претензий".

Кузнецова добавила, что планирует в ближайшее время навестить девочку.

"Естественно, семье надо помогать … Сейчас для нас, конечно, очень важно, чтобы она знала, что мама рядом, чтобы она могла приезжать как можно чаще … Она, конечно, такого бодрого нрава. Я думаю, что у нее должно быть все хорошо", — заключила детский омбудсмен.

По данным СК РФ, девочка воспитывалась в семье тети без оформления документов, в том числе об установлении опеки. По данным детского омбудсмена, родных родителей девочка не видела долгое время. В сентябре она впервые после случившегося встретилась с мамой.

Ранее Кузнецова сообщила, что суд приостановил дело о лишении родительских прав мамы девочки.