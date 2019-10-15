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В Бразилии рухнул жилой семиэтажный дом 

Rambler News Service + ещё 3 1 час назад
ЧП в Бразилии: рухнул жилой семиэтажный дом
Фото: Соцсети
Семиэтажный жилой дом обрушился в бразильском городе Форталеза, сообщает новостной портал G1.
«Жилой дом рухнул во вторник утром в районе Дионисио Торрес, в престижном районе Форталезы», — говорится в сообщении.
Как сообщили порталу в департаменте пожарной охраны, под обломками может находиться от 10 до 15 человек. Позднее в департаменте уточнили, что в настоящее время из-за инцидента погиб один человек и ранено ещё двое. На месте происшествия работают пожарные службы и медики.
Жителей близлежащих домов попросили покинуть свои жилища из-за угрозы взрывов, связанных с возможной утечкой газа после обрушения, а также нарушения целостности линии электропередач.
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Происшествия , В мире , Бразилия , Форталеза
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