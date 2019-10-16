Российская журналистка обвинила главреда в изнасиловании

«Разорвал мне платье»: журналистка рассказала об изнасиловании главредом

Журналистка Алина Щеглова обвинила главного редактора новгородской газеты в изнасиловании, обратившись с заявлением в СК России. В ведомстве подтвердили факт подачи заявления. Об этом сообщает ТАСС.

«Идет доследственная проверка по факту обращения журналистки, выясняются все обстоятельства произошедшего. Срок проверки, согласно законодательству, составляет 30 суток», — пояснили в ведомстве, не сообщив подробностей.

По словам Щегловой, поделившейся деталями произошедшего в своем Telegram-канале , ее изнасиловали в ночь на 27 сентября в редакции газеты, где журналисты праздновали вручение наград регионального конкурса «Феникс».

«Друг семьи предложил довезти меня до дома на такси, потому что мы живём в одном районе. Все разошлись, а я осталась с ним ждать такси. Вот тогда это и произошло. По его версии, всё было добровольно, по взаимному согласию», — пояснила Алина Щеглова.

При этом она отметила, что «не было никакой добровольности, когда она теряла сознание и падала на пол грязного туалета».

«Я не соглашалась на то, чтобы он разорвал мне платье. Я не могла дать согласие на то, чтобы он поднимал меня за волосы с пола этого туалета и тащил в кабинет редакции. Когда он прекратил меня удерживать, я выбежала на улицу босиком», — подчеркнула журналистка, пояснив, что меньше всего хотела это все рассказывать, однако опасается, что справедливость не восторжествует.

При этом издание «Подъем!» сообщило , что Щеглова обвинила в изнасиловании Михаила Боголюбова — главного редактора газеты «Новгород», учредителем которого является мэрия города.

«Идет доскональная проверка и, полагаю, правоохранители разберутся в этой ситуации — пока ничего добавить не смогу», — заявил Боголюбов.

В свою очередь Алина Щеглова высказала мнение, что «дело хотят замять», отметив, что жена Боголюбова работает в местном УМВД. «Подъем!» также привело скрины переписки журналистки с главредоми его женой, из которых ясно, что ее просят забрать заявление.

«Прошу только об одном, не ломать друг другу жизни продолжением. Я потерял друга, потерял себя, уважение к себе самому, со всей этой мерзотности. Это правда, я полный и гнусный *****, я знаю. И накажу себя сам жестоко», — отмечается в СМС, которое предположительно написал Боголюбов.

Как сообщал «Рамблер», на сайте Новгород.ру появилась информация, что Щеглова «проходила проверку на полиграфе». Редакция издания выступила в поддержку своей коллеги, выразив опасение, что «ситуация с заявлением, которое было подано в Следственный комитет, может в итоге закончиться ничем».