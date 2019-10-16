На экс-генпрокурора Украины Луценко завели дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о возможном злоупотреблении властью или служебным положением бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко

«Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса («злоупотребление властью или служебным положением»)», — сообщают «Украинские новости» со ссылкой на ответ НАБУ.

Луценко может грозить до трех лет лишения свободы. Дело завели после решения Соломенского суда Киева, который обязал расследовать возможные преступления Генпрокуратуры Украины.