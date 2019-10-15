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В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности 

Рамблер 12 минут назад
Экстрадиция из Израиля в США россиянина Алексея Буркова может негативно отразиться на судьбе израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет колонии за хранение и контрабанду наркотиков. Такое мнение выразил адвокат Иссахар Александр Тайц, передает РИА «Новости».
Он заявил, что возможная выдача США Израилем россиянина Алексея Буркова — «политический вопрос, вопрос межгосударственных отношений двух, а может быть, и трех стран».
По его словам, пока данная информация — это только слухи, но если они окажутся правдой, то это может повлиять на ситуацию с Наамой Иссахар, в том числе и отрицательно.
Тайц отметил, что надеется на помилование израильтянки президентом России Владимиром Путиным во время амнистии к 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Ранее с просьбой о помиловании Иссахар к Путину обращался президент Израиля Реувен Ривлин.
Нааму Иссахар задержали в апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, она направлялась из Дели в Тель-Авив. В ее сумке обнаружили 9 граммов наркотиков. В минувшую пятницу Химкинский суд Подмосковья приговорил девушку к 7,5 годам колонии.
Алексея Буркова обвиняют в США в IT-преступлениях. Ранее в минюсте Израиля сообщили, что вопрос об экстрадиции Буркова в США будет решен в ближайшем будущем.
Комментарии251
Происшествия , Видео , Реувен Ривлин , Владимир Путин , Минюст РФ , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости , Израиль , США
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