В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности

Экстрадиция из Израиля США россиянина Алексея Буркова может негативно отразиться на судьбе израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет колонии за хранение и контрабанду наркотиков. Такое мнение выразил адвокат Иссахар Александр Тайц, передает РИА «Новости»

Он заявил, что возможная выдача США Израилем россиянина Алексея Буркова — «политический вопрос, вопрос межгосударственных отношений двух, а может быть, и трех стран».

По его словам, пока данная информация — это только слухи, но если они окажутся правдой, то это может повлиять на ситуацию с Наамой Иссахар, в том числе и отрицательно.

Тайц отметил, что надеется на помилование израильтянки президентом России Владимиром Путиным во время амнистии к 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Ранее с просьбой о помиловании Иссахар к Путину обращался президент Израиля Реувен Ривлин

Нааму Иссахар задержали в апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево , она направлялась из Дели в Тель-Авив. В ее сумке обнаружили 9 граммов наркотиков. В минувшую пятницу Химкинский суд Подмосковья приговорил девушку к 7,5 годам колонии.