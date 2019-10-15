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Бывший замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 44 минуты назад
Во Франции по запросу России задержали экс-заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, который находится в международном розыске, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Щетинин обвиняется в злоупотребление должностными полномочиями, Россия потребует его экстрадиции, сообщает «Интерфакс».
В 2018 году уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями было возбуждено в отношении экс-начальника ФКУ «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН» Игоря Шайкова, а также его заместителей Павла Щетинина и Андрея Краснюкова. Щетинин тогда скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск.
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Происшествия , Видео , Криминал , МВД , ФСИН , Интерфакс , Франция
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