В Чебоксарах поймали гулявшего по улицам медведя

Сотрудники полиции в течение нескольких часов выслеживали медведя, гулявшего по улицам Чебоксар , а затем поймали его, вывезли за город и выпустили в лес, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Чувашской республике

Первое сообщение о медведе, перебегавшем улицу в районе поселка Соляное в Чебоксарах, поступило в полицию около 20 часов в понедельник. Позже видео с авторегистратора появилось в соцсетях.

"На протяжении всей ночи около 30 сотрудников полиции проверяли поступающую от жителей информацию о гуляющем по городу животном, проверяли все места его возможного нахождения. Утром во вторник несколько нарядов патрульно-постовой службы выехали в Новоюжный микрорайон, где на территории заброшенной стройки медведя видели жители домов по улице Хевешской", — рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Сотрудники полиции оцепили территорию, чтобы обезопасить местных жителей. Рядом находятся две школы, полицейские провожали к ним детей.

"Выбрав удобный момент, специалисты смогли усыпить животное, выстрелив в него снотворным. Затем специалисты-кинологи вывезли медведя за город и выпустили в лес за Волгой", — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Там подчеркнули, что распространяемая в соцсетях информация еще об одном медведе, разгуливающем по городу, не подтвердилась.