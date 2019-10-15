Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Чебоксарах поймали гулявшего по улицам медведя 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
В Чебоксарах поймали гулявшего по улицам медведя
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции в течение нескольких часов выслеживали медведя, гулявшего по улицам Чебоксар, а затем поймали его, вывезли за город и выпустили в лес, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Чувашской республике.
Первое сообщение о медведе, перебегавшем улицу в районе поселка Соляное в Чебоксарах, поступило в полицию около 20 часов в понедельник. Позже видео с авторегистратора появилось в соцсетях.
"На протяжении всей ночи около 30 сотрудников полиции проверяли поступающую от жителей информацию о гуляющем по городу животном, проверяли все места его возможного нахождения. Утром во вторник несколько нарядов патрульно-постовой службы выехали в Новоюжный микрорайон, где на территории заброшенной стройки медведя видели жители домов по улице Хевешской", — рассказали агентству в пресс-службе ведомства.
Сотрудники полиции оцепили территорию, чтобы обезопасить местных жителей. Рядом находятся две школы, полицейские провожали к ним детей.
"Выбрав удобный момент, специалисты смогли усыпить животное, выстрелив в него снотворным. Затем специалисты-кинологи вывезли медведя за город и выпустили в лес за Волгой", — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Там подчеркнули, что распространяемая в соцсетях информация еще об одном медведе, разгуливающем по городу, не подтвердилась.
Липовые пенсионеры: чиновник вышел на пенсию в 28 лет
Последние новости
Опасно ли подогревать еду в микроволновке, выяснили эксперты Опасно ли подогревать еду в микроволновке, выяснили эксперты В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни "Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту "Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту
Комментарии
Происшествия , МВД , РИА Новости , Чебоксары , Чувашская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван способ спасения Байкала
Назван способ спасения Байкала
Во Франции задержали экс-сотрудника ФСИН
Во Франции задержали экс-сотрудника ФСИН
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности12
В Сети высмеяли наряд Зеленского в Донбассе
В Сети высмеяли наряд Зеленского в Донбассе18
Задержанная в Минске россиянка сделала заявление
Задержанная в Минске россиянка сделала заявление128
Видео
Россия испытает ядерную триаду
00:34
Россия испытает ядерную триаду
Армия Оружие
Задержание убивших биатлониста попало на видео
03:58
Задержание убивших биатлониста попало на видео
Происшествия
МИД прокомментировал задержание россиянки в Минске
01:25
МИД прокомментировал задержание россиянки в Минске
Политика
Близкие впервые рассказали о болезни Заворотнюк
01:52
Близкие впервые рассказали о болезни Заворотнюк
Шоу-бизнес
Арабы встретили Путина, фальшиво исполнив гимн РФ
00:46
Арабы встретили Путина, фальшиво исполнив гимн РФ
Политика
Пришедшие проститься с Леоновым не попали в траурный зал
03:07
Пришедшие проститься с Леоновым не попали в траурный зал
Общество
Смерть во сне: в Приморье обрушился дом
01:04
Смерть во сне: в Приморье обрушился дом
Происшествия Статьи
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
00:46
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
00:18
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Политика Другое
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
00:14
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение