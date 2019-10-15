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Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
В Москве эвакуировали школу
Фото: РИА Новости
Более 100 человек эвакуированы из московской школы №429 в соседнее здание из-за найденного подозрительного предмета, сообщил РИА Новости директор школы Сергей Дроздов.
"Недалеко от территории школы был обнаружен подозрительный предмет. В оперативном порядке 120 воспитанников и 20 сотрудников школы были эвакуированы в соседнее здание образовательной организации", — сообщил директор.
Кроме того, он уточнил, что на место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли подозрительный предмет.
Отмечается, что в настоящее время учебный процесс продолжается в штатном режиме. Здоровью воспитанников ничего не угрожает.
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Происшествия , Сергей Дроздов , МВД , РИА Новости , Москва
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