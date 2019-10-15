В Москве эвакуировали школу

Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета

Более 100 человек эвакуированы из московской школы №429 в соседнее здание из-за найденного подозрительного предмета, сообщил РИА Новости директор школы Сергей Дроздов

"Недалеко от территории школы был обнаружен подозрительный предмет. В оперативном порядке 120 воспитанников и 20 сотрудников школы были эвакуированы в соседнее здание образовательной организации", — сообщил директор.

Кроме того, он уточнил, что на место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов , которые изъяли подозрительный предмет.

Отмечается, что в настоящее время учебный процесс продолжается в штатном режиме. Здоровью воспитанников ничего не угрожает.