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ВС России смягчил наказание осуждённому за шпионаж украинцу 

RT на русском + ещё 11 2 часа назад
ВС РФ смягчил наказание осуждённому за шпионаж украинцу
Фото: РИА Новости
Верховный суд России постановил смягчить наказание с 10,5 до 7 лет лишения свободы в отношении гражданина Украины Константина Давыденко, который был осуждён за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины.
«Приговор суда первой инстанции изменить, смягчить наказание Давыденко до 7 лет лишения свободы», — цитирует судью ТАСС.
Отмечается, что приговор вступил в законную силу.
В июне Верховный суд Крыма приговорил Давыденко к 10,5 года колонии строгого режима за шпионаж.
Украинец был задержан в Симферополе в 2018 году. По информации спецслужб, он занимался сбором данных о деятельности Росгвардии и ФСБ.
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Происшествия , Криминал , Константин Давыденко , Росгвардия , ФСБ , СБУ , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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