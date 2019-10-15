ВС РФ смягчил наказание осуждённому за шпионаж украинцу

Верховный суд России постановил смягчить наказание с 10,5 до 7 лет лишения свободы в отношении гражданина Украины Константина Давыденко, который был осуждён за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины.
«Приговор суда первой инстанции изменить, смягчить наказание Давыденко до 7 лет лишения свободы», — цитирует судью ТАСС.
Отмечается, что приговор вступил в законную силу.
В июне Верховный суд Крыма приговорил Давыденко к 10,5 года колонии строгого режима за шпионаж.
Украинец был задержан в Симферополе в 2018 году. По информации спецслужб, он занимался сбором данных о деятельности Росгвардии и ФСБ.