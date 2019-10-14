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«Отравителя» Скрипалей обнаружили на свадебных фото дочери генерала ГРУ 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
«Отравителя» Скрипалей неожиданно нашли на фото
Фото: ТАСС
Анатолий Чепига, которого власти Британии считают причастным к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, присутствовал на свадьбе дочери генерал-майора Андрея Аверьянова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Фотографии со свадьбы были размещены в аккаунтах в социальных сетях, которые принадлежат друзьям дочери Аверьянова. Отмечается, что на снимках также был виден список гостей, в котором указаны три человека с фамилией Чепига: Андрей, Алексей и Галина. Предположительно, это жена и двое детей офицера ГРУ Анатолия Чепиги.
9 октября The New York Times со ссылкой на на источники в западных спецслужбах сообщал, что в России существует элитное подразделение ГРУ номер 29155, которое «проводит скоординированную кампанию по дестабилизации Европы». Собеседники издания утверждали, что отдел возглавляет генерал-майор Андрей Аверьянов. По словам источников, подразделение действует в течение 10 лет и имеет отношение к нескольким попыткам госпереворотов в европейских странах и отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в Солсбери 4 марта 2018 года. Специалисты выяснили, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Москву и назвал имена предполагаемых виновников — Александра Петрова и Руслана Боширова. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.
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Комментарии2
Происшествия , Григорий Березкин , Сергей Скрипаль , Андрей Аверьянов , Анатолий Чепига , Александр Петров , Руслан Боширов , Александр Мишкин , ГРУ , Bellingcat , New York Times
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