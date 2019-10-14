«Отравителя» Скрипалей неожиданно нашли на фото

«Отравителя» Скрипалей обнаружили на свадебных фото дочери генерала ГРУ

Фотографии со свадьбы были размещены в аккаунтах в социальных сетях, которые принадлежат друзьям дочери Аверьянова. Отмечается, что на снимках также был виден список гостей, в котором указаны три человека с фамилией Чепига: Андрей, Алексей и Галина. Предположительно, это жена и двое детей офицера ГРУ Анатолия Чепиги.

9 октября The New York Times со ссылкой на на источники в западных спецслужбах сообщал, что в России существует элитное подразделение ГРУ номер 29155, которое «проводит скоординированную кампанию по дестабилизации Европы». Собеседники издания утверждали, что отдел возглавляет генерал-майор Андрей Аверьянов. По словам источников, подразделение действует в течение 10 лет и имеет отношение к нескольким попыткам госпереворотов в европейских странах и отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери.