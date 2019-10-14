Бывший замгубернатора станет дворником

Чиновник из Челябинска Николай Сандаков выйдет из тюрьмы раньше срока — суд изменил ему наказание на принудительные работы. Об этом сообщает ТАСС.

В 2018 году, как сообщал «Рамблер», Сандаков был приговорен к 5,5 года лишения свободы и штрафу за то, что, будучи первым помощником губернатора Челябинской области, выманил у бывшего сити-менеджера Озерска полтора миллиона рублей, пообещав, что тот возглавит Магнитогорск.

Ранее защита Сандакова ходатайствовала об изменении наказания бывшему чиновнику на принудительные работы, чтобы тот мог приступить к выплате штрафа. Сегодня Копейский городской суд удовлетворил ходатайство.

«Если решение вступит в силу, то Сандаков будет заниматься принудительными работами, к каковым относится уборка улиц», — отмечает «Ура.ру».