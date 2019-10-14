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Столичный пенсионер засунул руку в миксер и оказался в реанимации 

Вести Подмосковья 58 минут назад
В Москве пенсионер сунул руку в миксер и попал в реанимацию
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Столичный пенсионер получил тяжелую рану руки во время починки миксера с помощью ножа, передает АГН «Москва». Инцидент произошел днем 11 октября в одном из домов по улице Подвойского.
Как удалось выяснить, в отделение реанимации было госпитализирован 67-летний москвич с колото-резаной раной левой руки. У мужчины сломался миксер, и он решил его починить своими силами. Пенсионер решил воспользоваться ножом, но клинок соскользнул и мужчина сунул руку в отверстие миксера.
В данный момент пострадавший находится в реанимации. Ему оказывают помощь. Проводится проверка случившегося.
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Происшествия , АГН "Москва"
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