В Москве пенсионер сунул руку в миксер и попал в реанимацию

Столичный пенсионер засунул руку в миксер и оказался в реанимации

Столичный пенсионер получил тяжелую рану руки во время починки миксера с помощью ножа, передает АГН «Москва». Инцидент произошел днем 11 октября в одном из домов по улице Подвойского.

Как удалось выяснить, в отделение реанимации было госпитализирован 67-летний москвич с колото-резаной раной левой руки. У мужчины сломался миксер, и он решил его починить своими силами. Пенсионер решил воспользоваться ножом, но клинок соскользнул и мужчина сунул руку в отверстие миксера.

В данный момент пострадавший находится в реанимации. Ему оказывают помощь. Проводится проверка случившегося.