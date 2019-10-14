Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Видного шокированы следами жертвоприношений 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Россиян испугали жертвоприношения на улицах
Фото: Подмосковье сегодня/ Национальная Служба Новостей
Жители Видного обеспокоены следами жертвоприношений, оставленных на улицах этого подмосковного города. Жители пишут в соцсетях, что «нечистая сила» оставляет следы в районе проспекта Ленинского Комсомола.
Там находят отрубленные головы кур и петухов, кровь в тарелках, а также хлеб с ножом на листе с рунами, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
При этом, цель подобных жертвоприношений пока неясна.
Эксперты по магическим практикам отмечают, что, скорее всего, это дело рук дилетантов, поскольку профессионалы совершают подобного рода действа в определенных местах, после чего скрывают свидетельства обряда.
По оценке специалистов, через манипуляции с хлебом некто хотел привлечь в свою жизнь что-то хорошее. Однако, в любом случае, подобные места рекомендуется обходить стороной, не углубляясь в детали произошедшего.
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром
Национальная Служба Новостей: последние новости
Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение 43-летний актер Казанского ТЮЗа скончался на сцене в ходе спектакля 43-летний актер Казанского ТЮЗа скончался на сцене в ходе спектакля Московское кафе ищет владельцев енота-дебошира Московское кафе ищет владельцев енота-дебошира
Происшествия , Видное
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты11
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды22
«Вы просто ***»: зрители НТВ уличили канал во вранье
«Вы просто ***»: зрители НТВ уличили канал во вранье113
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-5527
Появились новые подробности смерти актера Марьянова
Появились новые подробности смерти актера Марьянова3
Видео
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
00:46
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Политика
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
00:14
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
В мире
В Киеве начались протесты
00:31
В Киеве начались протесты
Украина В мире
Появились новые подробности смерти актера Марьянова
01:39
Появились новые подробности смерти актера Марьянова
Происшествия
Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова
01:00
Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова
Шоу-бизнес
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55
00:54
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55
Армия Оружие
Известный блогер назвал худший город России
00:54
Известный блогер назвал худший город России
Общество
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
00:56
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
Шоу-бизнес
На рукопожатие к Путину собралась очередь
00:31
На рукопожатие к Путину собралась очередь
Политика
Саратовского детоубийцу некому защищать в суде
05:23
Саратовского детоубийцу некому защищать в суде
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение