Россиян испугали жертвоприношения на улицах

Жители Видного шокированы следами жертвоприношений

Жители Видного обеспокоены следами жертвоприношений, оставленных на улицах этого подмосковного города. Жители пишут в соцсетях, что «нечистая сила» оставляет следы в районе проспекта Ленинского Комсомола.

Там находят отрубленные головы кур и петухов, кровь в тарелках, а также хлеб с ножом на листе с рунами, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

При этом, цель подобных жертвоприношений пока неясна.

Эксперты по магическим практикам отмечают, что, скорее всего, это дело рук дилетантов, поскольку профессионалы совершают подобного рода действа в определенных местах, после чего скрывают свидетельства обряда.

По оценке специалистов, через манипуляции с хлебом некто хотел привлечь в свою жизнь что-то хорошее. Однако, в любом случае, подобные места рекомендуется обходить стороной, не углубляясь в детали произошедшего.