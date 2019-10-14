Саратовского детоубийцу некому защищать в суде

Саратовские адвокаты не хотят защищать в суде предполагаемого убийцу 9-летней Лизы Киселевой Михаила Туватина. Об этом сообщает телеграм-канал «Подъем» со ссылкой на представителей адвокатского сообщества.

Защитник Туватина будет назначен завтра, 15 октября.

Адвокат Геннадий Сурнин, защищавший Туватина в 2011 году по делу об изнасиловании, заявил изданию, что был назначен по постановлению следователя.

«Тогда всё было непонятно, праздничные выходные, следователь был Роман Граф, позвонил, сказал: «Подъезжай, будешь работать». Я даже не вдавался в подробности, какого характера дела. Потом я вник с суть, конечно, был не в восторге», — сказал Сурнин.

Он подчеркнул, что в данной ситуации «нашел бы способ отказаться».

9-летняя Лиза Киселева пропала 9 октября по дороге в школу. На следующий день ее тело было обнаружено в гаражах. По подозрению в убийстве был задержан ранее судимый житель Саратова Михаил Туватин. На допросе он дал признательные показания. По его словам, он убил девочку за вопрос о гараже, в котором он незаконно жил.