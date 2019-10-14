СК разместил видео нападений на росгвардейцев в Москве

СК опубликовал видео нападений на росгвардейцев в ходе беспорядков в Москве

Видео длительностью 36 секунд опубликовано в YouTube-канале СК РФ. На опубликованных кадрах показаны несколько инцидентов в ходе несогласованной акции с нападениями на правоохранителей.

Ранее в понедельник официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что выявлены еще шесть человек, применявших насилие в отношении правоохранителей во время июльских массовых беспорядков в Москве.

По ее словам, 27 июля на улице Рождественка в Москве Егор Лесных и Максим Мартинцов, действуя группой лиц, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой.

Отмечалось, что еще один подозреваемый Андрей Баршай напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину. По ее словам, СК установил и противоправные действия Владимира Емельянова в отношении росгвардейца, которого тот силой удерживал, препятствуя выполнению служебных обязанностей.

"Противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий. В настоящее время Баршай, Емельянов, Лесных, Мартинцов задержаны в качестве подозреваемых. По местам их жительства проведены обыски", — добавляла Петренко.

Подчеркивается, что "двое других установленных лиц, узнав о проведении следственных действий, скрылись".