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Полиция эвакуировала около 800 человек в ЛНР из-за сообщения о минировании 

РИА Новости 2 часа назад
В ЛНР провели эвакуацию из-за сообщения о минировании
Фото: РИА Новости
Правоохранители в Луганской области Украины эвакуировали около 800 человек и перекрыли движение более чем на десяти улицах Старобельска из-за сообщения о минировании, сообщила в понедельник пресс-секретарь областного отделения полиции Татьяна Погукай.
"Сегодня в Старобельский отдел полиции поступило сообщение о минировании в парке культуры и отдыха, администрации и кафе на двух улицах города Старобельск… В общем эвакуированы около 800 человек и перекрыто движение более чем на 10 улицах города", — написала Погукай на своей странице в Facebook.
Взрывотехнические службы и кинологи проверяют объекты.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении — до восьми лет.
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